خاص.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع حارس بيراميدز

انهي مسئولو نادي الاتحاد السكندري، إجراءات التعاقد مع الحارس الشاب يوسف نادر، حارس مرمى فريق بيراميدز، للانتقال إلى صفوف زعيم الثغر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن نادي الاتحاد السكندري قد أتم اتفاقه مع يوسف نادر، حارس مرمى فريق بيراميدز، للانتقال إلى صفوف زعيم الثغر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع: "يأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار إلي خضوع اللاعب للفحوصات الطبية قبل إنهاء إجراءات التعاقد

ومن المتوقع أن يُعلن النادي عن الصفقة رسميًا خلال الأيام المقبلة.