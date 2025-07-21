شعبة الخضروات تكشف اسباب ارتفاع اسعار الفاكهة

كشف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، حاتم النجيب، أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة، قائلا: “المشكلة تبدأ من الوسطاء، حيث أن هناك عدة وسطاء، وقمنا بحلقات التداول وقلنا أن نقللها على شكل المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “نحن ننشاد دائما أن الخضار والفاكهة في سوق الجملة رخيصة ولو سمحتوا ساعدونا ومتاخدوش من حد، وهذا دورنا كمختصين فى هذا المجال”.

وتابع: “نقوم بمنافذ ثابتة ومتحركة مثل كلنا واحد وخير مزارعنا وسوق اليوم الواحد بسبب الارتفاع فى الأسعار، ولدينا كم كبير جدا من الفواكه معروض والأسواق مختصة”.