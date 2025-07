فوز عالمي لفريق سباقات جامعة عين شمس في مسابقة فورميولا الطلاب بالمملكة المتحدة

حقق فريق سباقات جامعة عين شمس (ASU Racing Team) إنجازًا دوليًا متميزًا بفوزه بالمركز الأول في مسابقة فورميلا الطلاب لسنة 2025 Formula Student UK التي أُقيمت على حلبة سيلفرستون Silverstone الشهيرة في المملكة المتحدة، وذلك في فئة تطوير محاكاة سيارة سباق ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي (FS-AI Simulation Development Award).

كما أحرز الفريق المركز الخامس في التقييم العام لفئة السيارات ذاتية القيادة (5th Overall - Static Events - FS-AI)، إلى جانب حصوله على المركز الثالث في التقييم العام لفئة مفهوم تصميم سيارة سباق كهربائية (3rd Overall - Concept Class)، مما يعكس تميز الفريق على مختلف الأصعدة التقنية والهندسية.

فريق سباقات جامعة عين شمس هو فريق طلابي متعدد التخصصات، يضم عدة فرق فرعية تعمل بتكامل واحترافية عالية. يهدف الفريق إلى إحداث ثورة في مستقبل التنقل من خلال تطوير تقنيات المركبات المتقدمة والمستدامة. ويشارك بانتظام في فعاليات دولية مرموقة مثل:

• فورمولا الطلاب المملكة المتحدة (Formula Student UK)

• شل إيكو ماراثون (Shell Eco-Marathon)

• تحدي المستكشف الأوروبي (European Rover Challenge)

• رالي السيارات الكهربائية EVER

وتكمن مهمة الفريق في تصميم وتصنيع وسباق مركبات كهربائية تعكس روح الابتكار الهندسي، وتُجسّد قيم الاستدامة، والتميز، والعمل الجماعي.

هذا الإنجاز يبرهن على قدرات الطلاب المصريين ومكانة جامعة عين شمس كمنارة علمية تسهم في رفع راية الوطن في المحافل الدولية.