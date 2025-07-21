وزير الشباب: نتصدى لأي فساد بالأندية.. والرقابة الإدارية تحيل المخالفات للنيابة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دور الدولة هو خدمة المواطنين وتصحيح المسار عند وجود أي أخطاء، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الحالي يمنح كل نادٍ الحق في وضع لائحة مالية مستقلة، بما يعزز من الشفافية والاستقلال المالي.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى الرقابة على أعمال الأندية، بينما تتولى الرقابة الإدارية إحالة أي قضايا فساد إلى النيابة العامة.

وأضاف صبحي: “وزارة الشباب والرياضة قامت بإحالة عدد كبير من المخالفات داخل الأندية إلى النيابة العامة، ونعمل من خلال لجنة مشتركة مع مصلحة الضرائب لحل الأزمات المالية التي تواجه بعض الأندية.”

وشدد الوزير على أن الوزارة ستتصدى لأي تلاعب في عقود اللاعبين، لافتًا إلى تلقي شكاوى وبلاغات بالفعل في هذا الشأن، ويتم التعامل معها بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أن قانون الرياضة الجديد يهدف إلى الحفاظ على الأندية الجماهيرية ودعم مختلف الأندية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة الرياضية المصرية.