قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين
الوزير: بحث تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ والمناطق الصناعية
وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي
أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
إجازة 23 يوليو 2025.. 5 فئات محرومة من الراحة بعد قرار رئيس الوزراء
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء
صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر والسودان.. تضامن إنساني ودور إستراتيجي يعيد الأمل في عودة الاستقرار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

منذ اندلاع الأزمة السودانية، برزت مصر كحاضنة إنسانية ومساندة سياسية لشعب شقيق يعاني ويلات الحرب. وبينما اختار البعض التفرج، فتحت مصر أبوابها على مصراعيها لاستقبال السودانيين، مقدمة نموذجًا في التضامن الإقليمي المسؤول. واليوم، ومع بدء عودة آلاف السودانيين إلى وطنهم، تبرز مجددًا بصمات مصر كفاعل رئيسي في تحقيق التهدئة ودعم الاستقرار في السودان.

مصر ملاذ آمن في وقت الشدة

أكد اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمعاناة السودانيين الهاربين من نيران الحرب، حيث استقبلتهم دون فرض أي قيود تعجيزية، وقدّمت لهم خدمات طبية وغذائية وسكنية، بعيدًا عن البيروقراطية أو الحسابات السياسية الضيقة. وأضاف أن مصر لم تتعامل مع الأزمة من منطلق الإيواء فقط، بل برؤية شاملة تعكس إحساسًا عميقًا بالمسؤولية الإقليمية.

بداية عودة السودانيين.. مؤشر إيجابي

أوضح اللواء حمد أن عودة السودانيين تدريجيًا إلى ديارهم تعكس تحسنًا نسبيًا في الأوضاع داخل السودان، وهو ما يشير إلى نجاح المساعي الإقليمية في تهدئة التوترات، وعلى رأسها الدور المصري. وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا، سواء على مستوى التواصل مع الأطراف السودانية المختلفة أو في دعم جهود الوساطة والمصالحة.

دور مصري فاعل في المحافل الدولية

اضاف حمد أن مصر لم تكتفِ بالدعم الإنساني، بل تحركت بفاعلية في المحافل الإقليمية والدولية لنصرة القضية السودانية، واضعة مصلحة السودان واستقراره على رأس أولوياتها. فقد حرصت القاهرة على الحفاظ على وحدة السودان وسلامة شعبه، انطلاقًا من قناعة بأن أمن السودان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر والمنطقة ككل.

مصر نموذج للدعم المتكامل

واختتم اللواء محمد حمد حديثه بالتأكيد على أن تعامل مصر مع الأزمة السودانية جسّد دورها كقوة إقليمية مسؤولة لا تتخلى عن أشقائها في المحن. واعتبر أن عودة السودانيين إلى وطنهم في هذا التوقيت تمثل اعترافًا غير مباشر بفضل الدول التي ساندتهم، وعلى رأسها مصر، التي مزجت بين الدعم الإنساني والبعد الاستراتيجي في إدارة الأزمة.

إن ما قامت به مصر في الملف السوداني ليس مجرد تضامن عابر، بل تأكيد جديد على دورها التاريخي والريادي في المنطقة، كداعم للاستقرار والسلام، لا سيما في محيطها الإفريقي.

الحرب مصر البيروقراطية السودانيين السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي المدرسين والدارسين في البرنامج الصيفي للغات

تغير المناخ

الحر والجفاف يشعلان أسعار الغذاء عالميا.. الأرز والبطاطس والقهوة والكاكاو والخضروات بأرقام قياسية

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية لكنيستي القديسة تريزا والسيدة العذراء بالحواصلية

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد