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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم فؤاد يعبر عن سعادته بالعودة: كنت أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر

كريم فؤاد
كريم فؤاد
رباب الهواري

أعرب كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالمشاركة في مباراة فريقه الودية أمام الملعب التونسي، والتي أقيمت ضمن معسكر إعداد الفريق الخارجي في مدينة طبرقة التونسية.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لكريم فؤاد منذ ما يقرب من عام، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

عودة منتظرة بشغف كبير

وأكد اللاعب أنه كان ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، خاصة أنه عانى لفترة طويلة من الابتعاد عن الملاعب، مشيرًا إلى أن العودة جاءت في توقيت مناسب مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد. وأوضح كريم أنه يشعر بحماس كبير للعودة إلى مستواه المعروف والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق في المرحلة المقبلة.

معسكر حماسي وصفقات مؤثرة

وتحدث فؤاد عن أجواء معسكر الأهلي في تونس، واصفًا إياها بالحماسية والمليئة بالجدية، في ظل تواجد كوكبة من النجوم داخل الفريق. كما أثنى على الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، معتبرًا أنها أضافت طاقة إيجابية ورفعت من مستوى التنافس في التدريبات.

التزام وانضباط فني

وأشار كريم إلى أنه يعمل بكل قوة على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة عالية، رغبة منه في استعادة لياقته ومستواه الفني بأقصى سرعة، والظهور بشكل قوي خلال الموسم الجديد. وبيّن أن التدريبات أصبحت أكثر سخونة وحماسًا نتيجة الروح القتالية والرغبة في إثبات الذات من جميع اللاعبين.

فوز معنوي في بداية المعسكر

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على الملعب التونسي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الإثنين، والتي تُعد أولى تجارب الفريق في معسكر طبرقة التحضيري للموسم الجديد.


 

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