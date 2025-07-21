شوبير عن اعتذار وسام أبو علي: أخرس كل الألسنة.. وجماهير الأهلي ستفتح لك ذراعيها

علّق الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الاثنين، على اعتذار مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي، الذي قدّمه للجماهير ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن الاعتذار جاء في توقيت مناسب وبلغة صادقة.

وقال شوبير عبر قناة "الأهلي":

"اعتذار مقبول من وسام أبو علي، وأنت كده أخرست كل الألسنة، ونصّيت على الجميع."

وأضاف:

"وسام أبو علي أخطأ، لكنه أصلح ما فعل، وجماهير الأهلي ستفتح لك ذراعيها من جديد. شكرًا لك على هذا الاعتذار الصريح والواضح."

وتابع شوبير مؤكدًا رفضه للبيانات التي خرجت مؤخرًا باسم الاتحاد الفلسطيني:

"ماكنش ينفع أؤيد أو أُكّد بيان الاتحاد الفلسطيني، لكن وسام أبو علي اليوم أنهى كل شيء، وتخلّص من الضغوط، وأوضح كل حاجة للجماهير الأهلية."

وكان وسام أبو علي قد ظهر في مقطع فيديو وجّه خلاله رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره، وأكد أن النادي كان السبب في شهرته وتألقه الدولي مع منتخب فلسطين، مشيرًا إلى أنه كان يمر بفترة ضغوط شديدة.