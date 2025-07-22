وصفة المطاعم السوري.. طريقة عمل ساندوتش الماريا

ساندوتش الماريا من الساندوتشات المنتشرة في بعض مطاعم الفاست فود، يكون عبارة عن دجاج مقرمش مع صوص خاص وعيش مميز. إليكِ طريقة عمله في البيت بطريقة قريبة جدًا من طعم المطاعم:



مكونات ساندوتش الماريا:

أولاً: الدجاج المقرمش

2 صدر دجاج مقطع شرائح (أو صدور كاملة حسب الرغبة)

كوب زبادي

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملح وفلفل



للتغليف (البقسماط):

بيضة

رشة لبن

دقيق متبل (بملح + فلفل + بابريكا + ثوم بودرة)

بقسماط ناعم (ممكن تخلطيه بكورن فليكس مطحون لقرمشة أقوى)



ثانياً: صوص الماريا الخاص

3 ملاعق مايونيز

ملعقة كاتشب

ملعقة مسطردة

نصف ملعقة عسل أبيض

رشة ثوم بودرة + بابريكا + فلفل أسود



ثالثاً: مكونات إضافية

خبز برجر أو خبز تورتيلا حسب الشكل اللي تفضليه

شرايح خيار مخلل

خس مقطع

شرائح جبنة شيدر

طريقة التحضير:

1. تبلي الدجاج بالزبادي والتوابل والليمون واتركيه في التتبيلة على الأقل ساعتين أو ليلة كاملة.



2. اغمسي الدجاج في الدقيق المتبل، ثم البيض، ثم البقسماط.



3. اقلي الدجاج في زيت ساخن لحد ما يبقى لونه ذهبي ومقرمش.



4. حضري الصوص بخلط كل مكوناته جيدًا.



5. سخني العيش وحمّريه خفيف في طاسة أو على الجريل، ثم ادهنيه بالصوص.



6. رتبي الساندوتش: طبقة خس، ثم شريحة جبنة، ثم الدجاج المقلي، ثم المخلل، وزيني بصوص إضافي



7. غلفيه بورق ساندوتش أو فويل وقدميه ساخن مع بطاطس محمرة.



يمكن اضافة فلفل هالبينو أو شرائح طماطم حسب رغبتك.



