رسميا.. أهلي جدة يضم صفقة محلية

أنهت شركة نادي أهلي جدة السعودي، إجراءات التعاقد مع المدافع السعودي عبدالإله الخيبري قادماً من نادي الرياض، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ويلتحق اليوم الخيبري ببعثة الأهلي في المعسكر الإعدادي الحالي، استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي 2025–2026.



ويستعد الفريق لخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق تيرول النمساوي يوم الجمعة القادم، على أن يغادر بعد ذلك إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة كأس كومو.

ويواصل أهلي جدة استعداداته بتدريبات صباحية ومسائية موزعة بين التمارين الميدانية في الملعب، وجلسات استشفائية والتمارين داخل الصالة الرياضية، مع تركيز الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي بشكل تدريجي، وإدخال تدريبات تكتيكية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الانسجام الفني بين اللاعبين وتطبيق فلسفة المدرب.

ومن المنتظر أن ينضم خلال الأيام القادمة المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني، بالإضافة إلى لاعبي الفريق الدوليين الذين حصلوا على إجازة إضافية بعد انتهاء مشاركاتهم مع المنتخب السعودي الأول.

ويعد المعسكر الصيفي إحدى الركائز الأساسية في خطة الإعداد التي وضعتها الإدارة الفنية، بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية، بما يعكس تطلعات النادي وطموحات جماهيره مع بداية الموسم الرياضي الجديد.