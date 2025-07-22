منه عرفة تتألق من عطلتها الصيفية.. شاهد

شاركت الفنانة منه عرفة متابعهيا عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت منة عرفة في الصورة بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وشاركت منة عرفه في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.