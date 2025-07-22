قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكذابين اتمكنوا وكتروا.. منشور غامض من خالد الغندور
الأعلى للإعلام يعيد تشكيل لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي و تراخيص المواقع الإلكترونية
وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر
رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولي خطة تنفيذية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر
بيان مشترك ودعوات لدعم الأونروا.. تحركات عربية ودولية عاجلة لإنقاذ غزة
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط
حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف المدنيين وأوامر الإخلاء تفاقم النزوح في دير البلح
انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه.. اعرف وصل كام؟
وزير خارجية إيران يحذر: إعادة فرض العقوبات يؤدي إلى تعقيد الملف النووي
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أن أدعو لأحد باسمه في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز أن أدعو لأحد باسمه في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز أن أدعو لأحد باسمه في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
شيماء جمال

هل يجوز أن أدعو لأحد باسمه في صلاة الفريضة أو النفل؟ وهل يجوز أن أسمي الشيء الذي أدعو له به؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.


وقال مجدى عاشور عن السؤال قائلا: إن جمهور العلماء أجازوا الدعاء لشخص بعينه، وكذا يجوز تسمية الشيء الذي ندعو له به، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ويدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين" [ رواه البخاري ومسلم].


وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (82/2) يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين في الصحيح من المذهب، كما كان الإمام أحمد يدعو الجماعة في الصلاة. منهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم اهـ .
 

وبناء على ذلك فإنه يجوز الدعاء لشخص معين في الصلاة فريضة أو نافلة ، ويجوز تسمية الشيء الذي تدعو به لهذا الشخص.

هل يجوز الدعاء لشخص بإسمه في الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه لا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل -كوالديه أو أستاذه- بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.

وأوضحت “ الإفتاء ” في إجابتها عن سؤال : هل يجوز الدعاء لشخص بإسمه في الصلاة ؟، أن مذاهب الفقهاء في حكم الدعاء في الصلاة بغير الوارد، أن من المقرر شرعًا بالكتاب والسُّنَّة استحباب الدعاء، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186].

واستشهدت بقوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55]، وقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].

وأشارت إلى أنه يدل عليه من السُّنَّة ما أخرجه أصحاب السنن والحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾ [غافر: 60]. وما أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ». وعلى ذلك اتفاق جمهور الأمة من العلماء والفقهاء والمحدثين.

ولفتت إلى أنه قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 395، ط. دار الفكر): [اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدِّثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف: أن الدعاء مستحبٌّ] اهـ.

الدعاء فى الصلاة الصلاة الدعاء هل يجوز أن أدعو لأحد باسمه في الصلاة صلاة الفرض صلاة النفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

بالصور

تعمل إيه لو ابنك جاب مجموع قليل في الثانوية العامة

تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة

هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟.. طبيبة توضح الحقيقة كاملة

هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة
هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة
هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة

خراب بيوت.. الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز بدءًا من عام 2030

الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز
الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز
الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد