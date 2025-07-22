ما حقيقة عدم جواز وقوف الصبي خلف الإمام مباشرة في صلاة الجماعة

أصدر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتوى شرعية توضح الحكم في واقعة وقوف صبي خلف الإمام مباشرة أثناء صلاة الجماعة، وهو ما أثار اعتراض بعض المصلين.

وأوضح الدكتور لاشين أن هذا الاعتراض له أصل في شريعة الإسلام، إذ إن الشريعة قد نظّمت صفوف المصلين حرصًا على النظام والدقة، مشيرًا إلى أن ترتيب الصفوف في صلاة الجماعة له هيئة معينة دلّت عليها السنة النبوية.

وبيّن أن النبي ﷺ قال: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"، كما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: "يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخّر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام"، ما يؤكد أن من غير المستحب أن يقف الصبي خلف الإمام مباشرة، بل ينبغي أن يسبقه في الصف من هم أولى بالإمامة من أهل العلم والحكمة.

وأكد الدكتور عطية لاشين أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالنظام في كل تفاصيلها، سواء في تنظيم الصلوات، أو في فريضة الجهاد، مستشهدًا بقوله تعالى: "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا كأنهم بنيان مرصوص"، مما يرسّخ مبدأ الالتزام في هيئة الصفوف أثناء الصلاة.

وختم فتواه بأن اعتراض المصلين في مثل هذه الحالة له محل شرعي معتبر، داعيًا إلى الالتزام بهدي النبي ﷺ في ترتيب الصفوف، احترامًا لأحكام الشريعة وتحقيقًا لتمام الجماعة.