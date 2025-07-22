قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد
ذكر بسيط يحبه الله عز وجل لن يأخذ دقيقة من وقتك.. ردده الآن فثوابه عظيم
31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
المقاومة تنهي حياة جندي وتصيب ضابطًا بلواء جولاني في معارك غزة
لحملة الإعدادية .. فتح باب التقديم في معهد الكوزن المصري الياباني
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد .. ودرجات الحرارة تتجاوز 43 درجة
استهداف مطارَ اللُّد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
موعد صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة |احسب قبضك
نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين
آخر شهر يوليو.. موعد انتهاء دعاية المرشحين لـ انتخابات مجلس الشيوخ
لتعزيز التعاون المشترك.. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حقيقة عدم جواز وقوف الصبي خلف الإمام مباشرة في صلاة الجماعة

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
عبد الرحمن محمد

أصدر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتوى شرعية توضح الحكم في واقعة وقوف صبي خلف الإمام مباشرة أثناء صلاة الجماعة، وهو ما أثار اعتراض بعض المصلين.

وأوضح الدكتور لاشين أن هذا الاعتراض له أصل في شريعة الإسلام، إذ إن الشريعة قد نظّمت صفوف المصلين حرصًا على النظام والدقة، مشيرًا إلى أن ترتيب الصفوف في صلاة الجماعة له هيئة معينة دلّت عليها السنة النبوية.

وبيّن أن النبي ﷺ قال: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"، كما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: "يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخّر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام"، ما يؤكد أن من غير المستحب أن يقف الصبي خلف الإمام مباشرة، بل ينبغي أن يسبقه في الصف من هم أولى بالإمامة من أهل العلم والحكمة.

وأكد الدكتور عطية لاشين أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالنظام في كل تفاصيلها، سواء في تنظيم الصلوات، أو في فريضة الجهاد، مستشهدًا بقوله تعالى: "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا كأنهم بنيان مرصوص"، مما يرسّخ مبدأ الالتزام في هيئة الصفوف أثناء الصلاة.

وختم فتواه بأن اعتراض المصلين في مثل هذه الحالة له محل شرعي معتبر، داعيًا إلى الالتزام بهدي النبي ﷺ في ترتيب الصفوف، احترامًا لأحكام الشريعة وتحقيقًا لتمام الجماعة.

صلاة الجماعة وقوف الصبي خلف الإمام عطية لاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

أمين خطاب مطرب مهرجانات

بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يكشف عن برنامج عجيب غريب للذكر.. تعرف عليه

صلاة المرأة

متى تتوقف المرأة عن الصلاة وقت الحيض؟ اعرف الرأي الشرعي

هل النية شرط لصحة الوضوء

هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

بالصور

بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة

بويك
بويك
بويك

معجب يعثر على سيارة مذيع شهير قبل أن تتحرك الشرطة

سيارة كريس هاريس
سيارة كريس هاريس
سيارة كريس هاريس

جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها |شاهد

عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد
عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد
عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد

نتيجته خيّبت أملك؟ لا تنهاري..نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد