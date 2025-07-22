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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد أعضاء المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد أعضاء  المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، وذلك لبحث سبل دعم الصناعات المحلية ومناقشة آليات تقديم الدعم الفني واللوجستي والتمويلي للنهوض بتلك الصناعات بمراكز وقري المحافظة، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، ممثلي شركة الكهرباء ومديرية التضامن الاجتماعي، عمدة قرية كفر هلال ،مدير إدارة التعاون الدولي بالديوان العام.

حيث تناول اللقاء، مناقشة سبل تعزيز صناعة المفروشات والمنسوجات اليدوية بقرية كفر هلال ببركة السبع ، والتي تعد إحدي القري الصناعية الرائدة بالمحافظة ، وكذا بحث المعوقات والتحديات التي تواجه الصناع الحرفيين بالقرية ، ووجه المحافظ بإعداد خطاب لقطاع الكهرباء بشأن بحث إمكانية إستبدال محولات الكهرباء بمحولات أخري ذات قدرة عالية لدعم الآلات الصناعية الحديثة ، وكذا إعداد خطاب أخر لهيئة الطرق والكباري بشأن إدارج طريق كفر هلال – قويسنا ضمن خطة الرصف لتسهيل حركة المركبات وعمليات التسويق بين المحافظات ، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن بحث إمكانية إستصدار قرار لكفر هلال كقرية صناعية تشجيعاً ودعماً لصناع وأصحاب الورش ، وكذا تكليف مديرية التضامن الإجتماعي بتسهيل إجراءات إقامة جمعية تعاونية إنتاجية للحرفيين دعماً لهم .

وخلال الإجتماع ، وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة مشتركة بعضوية أعضاء المبادرة الرئاسية " إبدأ " وقطاع الكهرباء ومديرية التضامن الإجتماعي والإدارات العامة للشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة تكون مهامها المتابعة الدورية علي أرض الواقع لتذليل كافة التحديات التي تواجه صناع المنسوجات بكفر هلال وإعداد تقارير شاملة والعرض عليه ، مشدداً بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق مستهدفات المبادرة والتنسيق التام بين كافة الجهات التنفيذية لتذليل كافة العقبات وخلق فرص عمل حقيقة للشباب ودفع عجلة الإنتاج ، لافتاً أن المحافظة تضع ملف الصناعة المحلية على رأس أولوياتها تماشياً مع رؤية مصر 2030 .

وفي نهاية اللقاء ، قدم وفد أعضاء  المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لمجهوداته المبذولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة بإعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الإقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة علي أرض المحافظة

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