الزمالك يتحرك لحسم مصير الجزيري والجفالي لتسجيل صفقة أجنبية جديدة

يواصل نادي الزمالك التحرك بشكل مكثف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل حسم ملف اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق، في ظل سعي الإدارة لضم عناصر جديدة تحدث الفارق، خاصة في مركز خط الوسط.

وبحسب مصادر داخل القلعة البيضاء، دخل الزمالك في سباق مع الزمن لتسويق أو إعارة الثنائي الأجنبي سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي.

وتأتي هذه الخطوة بعد اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق، حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تضم القائمة: صلاح الدين مصدق، أحمد الجفالي، شيكو بانزا، سيف الدين الجزيري، ومحمود بنتايج.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في إخلاء مساحة لقيد لاعب وسط أجنبي مميز، ضمن خطة دعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعد الفرنسي تيدي أوكو هو الأقرب للانضمام إلى الزمالك، في صفقة ينتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب وناديه.