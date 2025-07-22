الاتحاد السعودي يحدد ثالث مواجهاته الودية بمعسكر البرتغال استعدادا لموسم السوبر

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن ثالث مبارياته الودية في إطار معسكره التحضيري المقام حاليًا في البرتغال، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، والذي يستهله بمواجهة مرتقبة أمام غريمه النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي منتصف أغسطس المقبل.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن مواجهة ودية مرتقبة أمام فريق فولهام الإنجليزي، ستُقام يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي انطلق أولًا في مدينة جيرونا الإسبانية قبل أن ينتقل الفريق إلى المرحلة الثانية من المعسكر في البرتغال.

يأتي هذا الإعلان استكمالًا لجدول المباريات التحضيرية التي يخوضها العميد، إذ سبق وأن أعلن عن خوض مواجهتين وديتين، الأولى أمام فريق فنربخشة التركي المقررة غدًا الأربعاء، والثانية ضد فيتوريا جيماريش البرتغالي يوم 26 يوليو.

ويهدف الاتحاد من هذا المعسكر إلى تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا بأفضل صورة ممكنة قبل بدء الموسم، خاصة بعد موسم تاريخي حقق خلاله الفريق الثنائية المحلية، بحصده لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى جانب تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويترقب عشاق "العميد" الظهور الجديد لفريقهم في الموسم المقبل، حيث يطمح إلى مواصلة هيمنته محليًا، وتقديم مستويات قوية على الصعيد القاري، وسط تطلعات بالمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.