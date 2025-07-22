ميلان يسعى لخطف داروين نونيز من ليفربول بطلب من أليجري

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار خطة تدعيم الخط الأمامي استعدادًا لموسم 2025-2026.

نونيز ضمن رؤية أليجري الفنية

وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن المدرب ماسيميليانو أليجري، المدير الفني الجديد لميلان، يعتبر نونيز الخيار الأمثل لتدعيم مركز المهاجم، لما يتمتع به من مزيج فني يجمع بين القوة البدنية، والمرونة في التحرك، والخبرة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرص انتقال نونيز إلى الدوري الإيطالي تبدو واقعية، خاصة في ظل اقتراب ليفربول من التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ما قد يمهد لخروج نونيز من حسابات المدرب الجديد في "آنفيلد".

ورغم وجود رغبة واضحة من إدارة الروسونيري في حسم الصفقة، إلا أن المطالب المالية من جانب ليفربول قد تعرقل المفاوضات، حيث يتمسك النادي الإنجليزي بالحصول على مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو، إضافة إلى راتب اللاعب المرتفع، الذي يُقدر بـ8 ملايين يورو سنويًا، وهو ما قد يشكل عبئًا على ميزانية النادي الإيطالي.