أحمد نبيل: جورج سيدهم رفض وجودي في ثلاثي أضواء المسرح ولما كبر وشافني بكى

كشف الفنان أحمد نبيل سبب انفصاله عن فرقة ثلاثي أضواء المسرح ، موضحا أن الراحل الفنان جورج سيدهم كان من الأسباب الرئيسية لتركه الفرقة ، بجانب الحديث عن شائعات زواجه من أنعام الجريتلي.

قال الفنان أحمد نبيل خلال ندوته بمهرجان القومي للمسرح المصري جورج سيدهم لما جابوني في ثلاثي أضواء المسرح قال عني عيل وصوته رفيع ، لما جابوا الضيف أحمد رفض قال إجنا خلصنا من واحد يجيلنا واحد تاني ، احنا اتنين و هنفضل إتنين.

و استطرد أحمد نبيل في النهاية اختلفوا و لما جورج كبر ، اخوه أكل حقه و جاله شلل و لما شافني بكي بكاء شنيع حسين إنه عارف هو عمل فيا إيه.



أما عن حقيقة زواجة من الفنانة إنعام الجريتلي ، فعلق أحمد نبيل: قالوا عني متجوز إنعام الجريتلي و دي اشاعة انا متجوز بقالي 50 سنة ، و بحب مراتي جدا و هي ست خارج الوسط الفني.

https://youtube.com/shorts/KCDNl4woYlo?si=3ZNaGmLaGCaWoix_

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