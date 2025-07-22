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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رائد البانتوميم.. ندوة لتكريم الفنان أحمد نبيل بالمهرجان القومي للمسرح

أحمد نبيل
أحمد نبيل
أوركيد سامي

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الفنان أحمد نبيل ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في الأوبرا المصرية.

يذكر أن الفنان أحمد نبيل هو رائد فن البانتوميم في مصر، حيث كان يحب أن يقلد الفنانين المشاهير منذ الصغر مثل شارلى شابلن وأبوت وكيستلو، وقدم عروضًا أيام المدرسة والجامعة، فدرس البانتوميم بروسيا وإخراج البانتوميم بجمهورية أذربيجان.

و قام بالتمثيل فيما يقرب من 100 عمل فني ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وفوازير عديدة.

وحصل على جوائز في فن البانتوميم من الاتحاد السوفيتي، ومن جامعة جنيف واتحاد الأدباء في الهند وجامعة سيدني بأستراليا

جدير بالذكر أن الفنان أحمد نبيل ممثل مصري، من مواليد عام 1943 بحي كرموز بالإسكندرية، وهو رائد فن البانتوميم في مصر، حيث كان يحب أن يقلد الفنانين المشاهير منذ الصغر مثل شارلى شابلن وأبوت وكيستلو، وقدم عروضًا أيام.

ندوة تكريم الفنان احمد نبيل مهرجان القومي للمسرح مهرجان القومي للمسرح المصري في الأوبرا المصرية تكريم الفنان أحمد نبيل

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