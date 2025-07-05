عادل عبده: مهرجان المسرح القومي بأسيوط تحول إلى عُرس فني ونسعى للتوسع

أكد المخرج عادل عبده، مدير المهرجان القومي لـ المسرح المصري، أن ختام الورش الفنية والندوات بمحافظة أسيوط، ضمن فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان، شهد أجواءً احتفالية واسعة، وصفها بـ"العرس الفني" الذي عمّ أرجاء المحافظة.

وأوضح عبده، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الورش المتخصصة في مجالات الكتابة المسرحية، والإخراج، والتمثيل، إلى جانب الندوات الثقافية، شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب والأطفال، تراوحت أعمارهم بين 8 و25 عامًا، وهو ما يعكس شغف الجيل الجديد بالفنون المسرحية.

وأشار إلى أن الندوات تضمنت لقاءات مهمة، من أبرزها ندوة قدمها الدكتور حسام عطا تناول فيها تجربته المسرحية في صعيد مصر، ولاقت تفاعلًا لافتًا من الحضور.

ووجه الشكر للفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، لدوره في إتاحة الفرصة أمام المهرجان للتجول بين المحافظات، بما يسهم في نشر الثقافة المسرحية خارج القاهرة.



وأعلن أن فعاليات المهرجان ستنتقل إلى مدينة طنطا يوم 7 يوليو الجاري، على أن تستكمل جولتها في محافظة بورسعيد، مع خطة مستقبلية لاستهداف محافظات جديدة في الدورات المقبلة.

وأشار إلى أن العروض المشاركة في الدورة الحالية تتنوع ما بين عروض من البيت الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبية، إلى جانب فرق الجامعات والهواة، مضيفًا أن جدول العروض سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.



