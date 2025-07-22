مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: وجود المجالس المحلية ضرورة يؤكد عليها القانون

أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن وجود المجالس المحلية ضرورة يؤكد عليها القانون، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية أكد على ضرورة وجود المجالس المحلية.

وقال سمير عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان هناك تأخير في تشكيل المجالس المحلية لفترة طويلة، مؤكدا أن الدولة استمرت لمدة 14 عاما بدون المجالس المحلية على الرغم من أهوية وجودها.

وتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن وجود مجالس محلية يمثل المواطن للقيام بعملية ديموقراطية، مؤكدا أن المجالس المحلية مؤسسة لتدريب أعضاء مجلس النواب والشيوخ على القيام بدورهم.