نوران السادس علمي علوم على مستوى الجمهورية بالبحيرة: الدكتور مجدي يعقوب مثلي الأعلى

انطلقت الفرحة و أصوات الزغاريد من منزل الطالبة نوران نبيل الحسيني محمد إسماعيل الشيخة، بمدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، عقب ورود نبأ حصولها على المركز السادس شعبة علمي علوم بمجموع 316، في الشهادة الثانوية العامة.

وقالت نوران الشيخة، السادس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة ، إن نبأ حصولها على مركز متقدم من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية كان أحسن مفاجأة حدثت لها، مؤكدة أن تفوقها لم يكن وليد هذا العام فقط، إذ حصدت المركز الأول في الصف الأول والثاني الثانوي على مستوي مدرسة الدلنجات الثانوية بنات.

وعن طريقة المذاكرة والمواد المحببة إليها في الدراسة، قالت نوران، إنها لم ترتبط بعدد ساعات مذاكرة محددة، بل كانت تحصل دروسها أولا بأول، ومن أفضل المواد التي كانت تبدأ بها المذاكرة والمحببة إليها الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، مؤكدة أنها كانت تحصل على الدروس الخصوصية في جميع المواد الدراسية.

وعن مرحلة ما بعد الثانوية، قالت نوران إنها سوف تلتحق بكلية الطب لتكون الثالثة في أسرتها بنفس الكلية بعد شقيقتيها الطلاب بكلية طب الإسكندرية، وتعتبر الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب هو مثلها الأعلى، وتهدي تفوقها ونجاحها لوالدها ووالدتها اللذين دعماها وسانداها خلال مشوار الكفاح والتفوق.