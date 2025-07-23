مبروك علينا الحسنات.. شقيقة النني ترد على مهاجميه

دافعت شقيقة محمد النني عن شقيقيها وزوجته الثانية بعد الهجوم عليها في الفترة الأخيرة



وكتبت شروق عبر حسابها الشخصي إنستجرام: "أهلاً بيكم جميعاً حتى من تمني لي الشر. الله يرزقكم نواياكم وأنا مش بزعل نهائياً من أي كلام وبتدخل أشوف كل مسدجاتكم بإحنابي بس حبيت أصلحلكوا نقطة بسيطة أن والله كل واحد حر في حياته وأن رأيكم غير مفيد وملوش أي لازمة بالمرة وكل واحد حر في حياته أنا مجرحتش حد بعمل حاجة وهي فعلاً إنسانة كويسة جداً ومحترمة ومؤدبة وبتحبني أوي أوي وبتعمل حاجات تانية كتير مش لازم كل حاجة تتقال وإحنا كلنا كويسين مع بعض بحبك أوي يا حنونتي