الأنبا مقار يزور مطرانية طموه ويلقي كلمة بعنوان «الكاهن وتكامل مواهب الروح القدس».. صور

استقبل نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، أمس، بمقر المطرانية نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، وذلك في زيارة رعوية تأتي في إطار التعاون الروحي وتبادل الخبرات والخدمات بين الإيبارشيتين، بحضور عدد كبير من الآباء مجمع كهنة إيبارشية طموه.

ألقى نيافة الأنبا مقار كلمة بعنوان "الكاهن وتكامل مواهب الروح القدس"، مسلطًا الضوء على دور الكاهن كخادم للسرائر، وكمثال حي لعمل الروح القدس وسط شعب الله.

ولاقت الزيارة ترحيبًا كبيرًا من الآباء الكهنة، مؤكدين على عمق الروابط الروحية التي تجمع الكنيسة في جسد واحد، وفكر واحد، ومحبة واحدة في المسيح يسوع.