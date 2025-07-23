قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الدردير: إدارة الزمالك تؤجل قرارها بشأن فتوح لحين انتهاء التحقيق
الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي..تفاصيل
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
لماذا تجاوز ترامب واتهم أوباما بالخيانة بشأن روسيا؟
نتنياهو أمام خيارات صعبة.. حلفاء إسرائيل يفقدون الصبر على حرب غزة
موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
نجم الزمالك السابق: لو ملحقناش حسام عبد المجيد هيروح الأهلي
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى في العلمين الجديدة اليوم
بعد قليل.. استئناف 6 متهمين على حبسهم 10 سنوات في انفجار خط غاز أكتوبر
تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
دعاء البُعد عن المعاصي .. 7 كلمات أخبر بها النبي فلا تغفلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخبار جنوب سيناء.. تأثر إمدادات مياه الشرب بسبب صيانة فى محطة كهرباء.. والمحافظ يتابع موقف التقنين وإزالة التعديات

المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم العديد من الأحداث والفعاليات أهمها تأثر إمدادات مياه الشرب لعدد من المناطق في مدن جنوب سيناء وخاصة مدينة طور سيناء العاصمة.

كما عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماع مع قيادات المحافظة ومديري العموم وعدد من رؤساء المدن لمتابعة ملف التقنين وإزالة التعديات.

وإليكم تفاصيل موجز الأخبار 

 تسببت أعمال الصيانة في محطة عيون موسي الرئيسية التابعة لشركة نقل وتوزيع الكهرباء الي  عدم استقرار التيار الكهربائي الذي أخرج محطات التحلية من الخدمة لساعات يوميًا على مدار الأيام الماضية.

​شكاوى المواطنين وتزايد الطلب

​مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه، 

اشتكى العديد من المواطنين، خاصة في قرية الجبيل بطور سيناء  وبعض الأحياء في مدن جنوب سيناء، من ضعف وصول المياه إلى منازلهم، خصوصًا في الأدوار العليا.

​جهود احتواء الأزمة

​للتخفيف من حدة الأزمة، اعتمدت شركة مياه الشرب على الآبار الجوفية، وخاصة في مدينة طور سيناء. 

من جانبها، شكلت محافظة جنوب سيناء غرفة عمليات لمتابعة تأثير انقطاع التيار الكهربائي على محطات تحلية المياه.

​نهاية الصيانة وعودة المياه

​أكدت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، أن أعمال صيانة الكهرباء ستنتهي اليوم، الثلاثاء، وستعود محطات التحلية للعمل بكامل طاقتها وأشارت عمر  إلى أن الشركة وفرت سيارات نقل مياه لملء خزانات المواطنين في الأحياء المتضررة.

عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمناقشة آخر مستجدات ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد، والتصالح في مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أراضي الدولة.

حضر الاجتماع نائبة المحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، والمعنيين.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الحفاظ على أراضيها أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الإسراع في حسم طلبات التقنين الجادة، وتنفيذ إجراءات التصالح في أسرع وقت، والتصدي بكل حزم لأي تعديات على أراضي الدولة.

كما شدد اللواء خالد مبارك على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، مع المتابعة الميدانية المستمرة، وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، في إطار من الشفافية والالتزام.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للجهات التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع الحالات الجادة التي تثبت حسن النية، وذلك في ضوء رؤية الدولة لتحقيق الانضباط العمراني واستدامة التنمية.

جنوب سبناء موجز الاخبار ضعف متابعة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق كليات الطب 2025

يصل 74% ببعض الجامعات.. ننشر مؤشرات تنسيق كليات الطب لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2025

بعد إعلان النتيجة.. مؤشرات أولية لكليات المرحلة الاولي حسب شرائح النجاح في تنسيق الجامعات 2025

الطالب الفصيح

جدل واسع حول رسوبه.. "صدى البلد" ينفرد بنشر نتيجة الطالب الفصيح

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

نظر استئناف المتهمين بانفجـ.ـار خط غاز الواحات

أرشيفية

مصرع لص أثناء مطاردته في بولاق الدكرور

أرشيفية

تفاصيل المُشدّد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالمطرية

بالصور

كاجوال لافت.. صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

وداعًا للألم.. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف وجع الدورة الشهرية دون مُسكنات

وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية
وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية
وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية

فى عيد ميلاد وفاء سالم .. اكتشفها عاطف سالم وبدايتها كانت مع أحمد زكي

وفاء سالم
وفاء سالم
وفاء سالم

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. إليك ما يجب فعله فورًا قبل الوصول للطبيب

ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟
ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟
ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد