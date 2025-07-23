بالأسود.. ظهور لافت لـ نانسي عجرم عبر انستجرام

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام.

وظهرت نانسي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا لافت باللون الأسود، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها مع مكياج ناعم أبرز ملامحها وجمالها الطبيعي.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.