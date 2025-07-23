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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك الزراعي المصري يستقبل وفدًا من اتحاد نقابات جنوب إفريقيا لتعزيز سبل التعاون

البنك الزراعى
البنك الزراعى
أحمد عبد القوى

استقبل محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وفداً من اتحاد نقابات جنوب إفريقيا "ساسبو (SASBO) "، برئاسة تسيتسي مافاباثو، بمناسبة زيارته لمصر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آفاق التعاون المشترك، وذلك بحضور النائبة الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، تأتي تلك الزيارة في إطار برنامج التعاون المشترك بين اتحاد ساسبو والنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية في مصر، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الطرفين، وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ 14 عامًا. 

وخلال اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بالوفد الجنوب إفريقي، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات، تماشياً مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وبما ينعكس على تحقيق التنمية في القارة السمراء.

واستعرض أبو السعود، الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري، والدور التنموي للبنك في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي. 

وأعرب عن أهمية العمل النقابي بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق بيئة عمل داعمة ومنتجة، تنعكس بالإيجاب على تطوير الأداء المهني للعاملين، مشيراً إلى أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة العمل، خاصة وأن العاملين في البنك من ذوي المهارات والخبرة، يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير التي ينتهجها البنك حالياً، مؤكداً أن البنك يمتلك 20 ألف فرصة نجاح هم عدد موظفي البنك.  

وأوضح أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري يسعى إلى تقديم الدعم والتحفيز اللازمين، لضمان مسيرة مهنية وظيفية واعدة لموظفيه تتناسب مع متطلبات العمل في القطاع المصرفي، لتحقيق رؤية وأهداف البنك، مؤكداً أن البنك لديه قنوات اتصال مفتوحة على الدوام مع ممثلي نقابة العاملين بالبنك، والتي تمثل حلقة الوصل بين الإدارة والعاملين لضمان تطبيق معايير وقوانين العمل ورعاية حقوق العاملين، فضلاً عن حرص البنك على تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بما يسهم في تحسين بيئة العمل ويعظم قيم الولاء والانتماء للبنك. 

وأضاف "أن البنك يعمل باستمرار على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتدريب، ورفع كفاءة العاملين، لتدريب العاملين على أحدث المهارات، مما يساعدهم على مواكبة التطورات العالمية للعمل المصرفي وأفضل الممارسات المصرفية، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمة المصرفية والتمويلية لعملائه".

من جانبها، استعرضت النائبة الدكتورة سولاف درويش، خلال اللقاء تطورات التشريعات العمالية في مصر، مؤكدة أن قانون العمل الجديد جاء ليتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويُعزز مناخ العمل المستدام، وكذا احترام ومراعاة لوائح البنك للبعد الاجتماعي وعدم التمييز بين الرجال والنساء، والتوافق والتوازن بين النقابة العامة والبنك، مشيرة إلى أن المؤسسات المصرية، ومنهم البنك الزراعي المصري، تحرص على مواءمة التشريعات مع التغيرات العالمية، لرعاية حقوق الموظفين وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

فيما أكد تسيتسي مافاباثو، على أهمية هذه الزيارة التي أتاحت للوفد فرصة التعرف على تجربة البنك الزراعي المصري، وحرصه على تعزيز العلاقة بين الإدارة والعاملين، معرباً عن تطلعه لبحث آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات المهنية على مستوى القارة الإفريقية، مشيداً بالتناغم الإيجابي الواضح بين إدارة البنك والعاملين به، موجهاً الشكر لإدارة البنك على حفاوة الاستقبال.

بنك زراعى بنوك

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