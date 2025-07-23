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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتقنيات مبتكرة ومزايا متقدمة.. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق

ساعة CMF Watch 3 Pro
ساعة CMF Watch 3 Pro
لمياء الياسين

أطلقت CMF، العلامة التجارية الفرعية Nothing، ساعة Watch 3 Pro الجديدة. 

وتتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة، و تعزيز خدمة ChatGPT، ومكالمات بلوتوث، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وبطارية تدوم حتى 13 يومًا، أما عن مواصفات الساعة فهي تأتي بتصميم معدني. 

إليك المواصفات كاملة وسعرها.

مواصفات ساعة CMF Watch 3 Pro

تتميز ساعة CMF Watch 3 Pro بشاشة AMOLED أكبر حجمًا بقياس 1.43 بوصة، بدقة 466 × 466، ومعدل تحديث 60 هرتز. وقد زاد سطوعها الأقصى قليلاً إلى 670 شمعة، وتحتفظ الساعة بالتاج الدوار للتنقل عبر واجهة المستخدم.

كما تتميز الساعة ببطارية بسعة 350 مللي أمبير/ساعة، تكفي حتى 13 يومًا من الاستخدام العادي أو 3.5 أيام مع تفعيل ميزة الشاشة الدائمة. 

وتستغرق عملية الشحن الكامل حوالي 99 دقيقة، وتتضمن الساعة مستشعرًا مُحسّنًا لمعدل ضربات القلب رباعي القنوات، ومراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبعًا مُحسّنًا للنوم، وتتبعًا للإجهاد، وتذكيرات بالترطيب والخمول، وميزات صحية للنساء، مع 131 وضعًا رياضيًا (7 منها مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ميزات ساعة  Watch 3
 تدعم الساعة مكالمات بلوتوث مع ميكروفونات MEMS مزدوجة، وتفاعلات تعتمد على الإيماءات مثل التقليب أو الهز.

أما عن سعر  ساعة CMF Watch 3 Pro فهي متوفرة الآن بسعر 99 دولارًا أمريكيًا. تتوفر بثلاثة ألوان: البرتقالي، والرمادي الداكن، والرمادي الفاتح. يمكن للمشترين شراؤها عبر الموقع الرسمي لشركة Nothing، ومن المتوقع توفرها قريبًا لدى شركاء البيع بالتجزئة.

ساعة WATCH 3 Pro العلامة التجارية مكالمات بلوتوث الذكاء الاصطناعي شاشة AMOLED

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