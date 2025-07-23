الغردقة تواصل معركتها ضد الأمية بافتتاح فصل جديد داخل مركز "العزيمة" لعلاج الإدمان

افتتحت مدينة الغردقة فصلًا جديدًا لمحو الأمية لعام 2025 بمركز العزيمة لعلاج الإدمان، في خطوة جديدة تعكس التزام المحافظة بتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في الوصول إلى هدف "محافظة بلا أمية"، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بمتابعة تنفيذ المبادرات التنموية والتعليمية.

وأكدت الأستاذة شيرين عبد المجيد، رئيس قسم محو الأمية بالغردقة، أن الفصل الجديد يستهدف 10 من العاملين والمنتفعين داخل مركز العزيمة، حيث جرى توفير المستلزمات التعليمية بالكامل، وتخصيص معلم متخصص لضمان جودة التعليم وتقديم محتوى يناسب احتياجات الفئة المستهدفة.

ويأتي افتتاح هذا الفصل استكمالًا لمبادرة بدأت في عام 2024 وحققت نتائج مشرفة، إذ تم تكريم الدارسين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح، ما شجع على توسيع التجربة واستمرارها. ومن جانبه، أشاد رئيس مدينة الغردقة بدور مركز العزيمة، الذي لا يقتصر على العلاج والتأهيل النفسي فقط، بل يحرص أيضًا على تمكين المنتفعين تعليميًا، باعتبار التعليم أحد مفاتيح التعافي الكامل وإعادة الدمج المجتمعي.

وتستمر الغردقة في تنفيذ خطط متكاملة تستهدف القضاء على الأمية في مختلف المناطق، من خلال التعاون بين الإدارات المحلية والمراكز المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين الأفراد من أدوات التنمية والمعرفة.