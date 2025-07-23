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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية يلتقي عدداً من المواطنين ويوجه بحلول فورية لشكواهم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، عددا من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك للاستماع إلى شكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالهم ووضع الحلول المناسبة لهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث استهل محافظ المنوفية لقاءه بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لحالتين بحي شرق شبين الكوم ومنوف مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة والمساهمة في توفير حياة كريمة وآمنة لهم، فيما كلف المحافظ إدارة المجالس بالديوان العام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن تخصيص قطعة أرض تبرع بقرية دروة بمركز ومدينة أشمون لاستغلالها في إقامة مدرسة لخدمة الأهالي والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

هذا ووجه محافظ المنوفية إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ببحث شكوى مواطن يتضرر من المسئولين بالوحدة المحلية ببركة السبع من عدم إنهاء موقف تحديد قيمة سعر المتر لتقنين قطعة أرض أملاك دولة وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك، فيما استمع المحافظ لطلب مواطن بناحية إسطنها بالباجور يتضرر من قيام أحد الجيران ببناء سور بمنتصف الشارع والتعدي على خط التنظيم مما يعوق حركة المارة والاضرار بالصالح العام ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والتنسيق مع أحد مهندسي التخطيط العمراني للنزول الميداني على الطبيعة لفحص الشكوى والعرض عليه خلال أسبوع لاتخاذ اللازم. 

كما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ببحث شكوى مواطن بناحية اسطنها بالباجور يلتمس مراجعة تحديد قيمة سعر متر التصالح على مخالفات البناء بالمبنى الخاص به وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك ، وشكوى مواطن أخر بناحية البرانية بأشمون يلتمس تسهيل استكمال إجراءات رخصة بناء خاصة به بالتنسيق التام مع المستشار الهندسي بالمحافظة والعرض عليه حفاظاً على حقوقه.

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