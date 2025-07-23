سيمون تكسر صمتها: عمري ما دخلت في جدال.. والزمن كفيل بكل شيء

خرجت الفنانة سيمون ، عن صمتها برسالة واضحة تؤكد فيها أنها لم تكن يومًا من هواة الردود أو الدخول في جدالات، سواء فيما يخصها شخصيًا أو يتعلق بالآخرين، مشيرة إلى أن الصمت كان خيارها الدائم.

وقالت سيمون، عبر حسابها الرسمي:

"من بداية حياتي، عمري ما حاولت أتكلم أو أرد على أي حاجات تخصني أو تخص الآخرين، سواء إيجابية أو سلبية.. ولا أدخل في مناقشات ومجادلات في أشياء مختلفة لا أريدها، لأن الزمن كفيل بكل شيء."

وأضافت: "طول عمري بتكلم في اللي عايزة أتكلم فيه، وبطريقتي.. الاختيار لي، في الوقت اللي يناسب الحياة ويناسبني."

بداية سيمون الفنية

اسمها بالكامل "سيمون فيليب بشاي"، درست في مدارس الراهبات، وهي خريجة كلية الآداب قسم لغة فرنسية، وحصلت على ليسانس الأدب الفرنسي من جامعة عين شمس، كما أنها درست أيضاً في الجامعة الامريكية.

بدأت "سيمون" مشوارها الفني من خلال الغناء ذلك بمشاركتها في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" بأغنية قدمتها باللغة اليونانية، قدمت ايضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينات القرن العشرين وكان من أشهرها اغنيات "تاكسى" و"مش نظرة وابتسامة" و"ساعتي مش مضبوطة" و "بتكلم جد"، وذلك بمشاركة المطرب والموسيقى الليبي الكبير حميد الشاعري.

دخول سيمون التمثيل

دخلت سيموت مجال التمثيل، بعد أن وجدت الفرصة، بمشاركتها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلمها الشهير "يوم مر ويوم حلو" عام 1988 ، ثم توالت أعمالها بعد ذلك، وقدمت العديد من الأعمال في التليفزيون والسينما والمسرح، وصلت الى 22 عملا فنيا متنوعا، بينما على صعيد الغناء ففي رصيدها 6 ألبومات غنائية.