أوائل الثانوية العامة يتحدثون لصدى البلد.. الأول بمدرسة المتفوقين: نفسي في منحة بجامعة دولية.. والثانية على الجمهورية علمي علوم : كنت بذاكر أول بأول

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالب على سعد الدين علي المركز الأول ضمن أوائل طلاب الجمهورية ضمن شعبة مدارس المتفوقين الامر الذي نشر البهجة بين صفوف أفراد عائلته طوال الساعات الجارية .

فرحة الأسرة



"الحمد لله ربنا كرمني بالتفوق بالدراسي بحفظ القرآن الكريم ودعم ابويا وامي ليا وشكرا لكل من ساعدني من أساتذتي بمدرسة المتفوقين بطنطا " بتلك الكلمات أعرب الطالبة المتفوق عمر سعد الدين مشيرا بقوله "نفسي ربنا يكرمني بمنحة باحدي الجامعات الدولية للالتحاق بكلية الطب " .

هدية الطالب المتفوق

كما قبل الطالب المتفوق أيدي والديه عرفانا بالجميل مضيفا بقوله "اهلي وناسي فوق راسي وشكرا لكل زملائي ودموع ابويا وامي غاليين عليا " .

في المقابل حرص والد الطالب وأمه علي اهداء الطالب المتفوق عمرو للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

فرحة وزغاريد.. ندى رمضان الطالبة الثالثة علمي رياضة بالثانوية بالغربية: سألتحق بالهندسة



شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة ندي رمضان بحصولها علي المركز الثالث علمي رياضة ضمن أوائل الجمهورية بالثانوية العامة.

فرحة النجاح

"سألتحق بكلية الهندسة وشكرا لدعم ابويا وامي " بتلك الكلمات أعربت الطالبة المتفوقة "ندي ' عن فرحتها لافتة بقولها "بابا بلغني بالنتيجة عبر اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والحمد لله ربنا كلا مجهودي بالنجاح" .

واضافت الطالبة المتفوقة بقولها :"كنت بذاكر 8 ساعات بشكل منتظم والحمد لله امي كانت بتشجعني دايما علي مذاكره ليل ونهار" .

في المقابل حرص والدي الطالبة المتفوقة علي مذاكرة باستمرار من أكل تحقيق حلم الالتحاق بكلية الهندسه مشيرين بقولهما "لازم نحضنها ونبارك لها في ورشة حياتنا وعروسة المستقبل ".

«همس» الخامسة على الجمهورية علمي علوم: كرم الله حاوطنا بعد وفاة والدي |شاهد



وسط حالة من القلق والفرحة تلقت أسرة همس سيد سعد خبر حصولها علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية علمي علوم.

وفي منزلها بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية انطلقت الزغاريد وسط فرحة الجميع.

همس طالبة الثانوية العامة علمي علوم تلقت خبر تفوقها بفرحة كبيرة قائلة “ ما توقعتش اكون بين الاوائل السنة كانت صعبة جدًا”.

وقالت همس، إن والدها توفي في بداية العام في سبتمبر الماضي وكانت تمر بظروف اجتماعية ونفسية صعبة للغاية وتمكنت بفضل الله ووجود عائلتها وأصدقائها ومدرسيها من العبور من المحنة النفسية.

وأكدت، همس، أن الجميع كان يدعمها وكانت تذاكر دروسها في أوقاتها، قائلة " التوكل علي الله وذكر الله دائما كان وراء توفيقي في الدراسة.

وتابعت أن والدتها دعمتها كثيرا بعد وفاة والدها وساعدتها في تخطي الوقت الصعب.

وأوضحت أنها ستلتحق بالقطاع الطبي ولكنها لم تحدد حتي الآن الكلية التي ستلتحق بها.

«مريم» الثانية على الجمهورية علمي علوم : هديتي عربية .. وأحلم أن أكون طبيبة

البلد كلها فرحانة وبتزغرد.. هذا هو الحال في منزل مريم إبراهيم حامد، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية "شعبة علمي علوم"، ضمن أوائل الثانوية العامة.

وقالت مريم إن تفوقها وحصولها على مركز متقدم هو فضل من الله وكرمٌ منه، مؤكدة أن الاعتماد على الله واللجوء إليه هو أفضل طريق للتفوق.

وتابعت مريم أنها تحلم بالالتحاق بكلية الطب البشري، وتحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة بشرية.

وأوضحت أنها كانت تذاكر دروسها أولًا بأول دون تراكم، وكانت دائمًا من بين الأوائل في السنوات الدراسية الماضية.

وأكدت والدتها أن نجلتها تعبت كثيرًا لتحقيق حلمها، وكانت تجتهد وتذاكر لساعات طويلة من أجل الوصول إلى التفوق.

وأضافت الأم أنها وعدت مريم بسيارة فور تفوقها، مشيرةً إلى أنها كانت تتوقع حصولها على مجموع كبير في الثانوية العامة.

الخامس جمهورية على الثانوية ابن المنوفية: أحلم بمنحة لدراسة الهندسة.. وهذا سر تفوقي

انطلقت الزغاريد في منزل أحمد وليد، ابن قرية شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، عقب حصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في شعبة علمي رياضة.

وقال أحمد إنه تلقى اتصالًا من خاله يخبره فيه بحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه توقّع أن يكون من بين الأوائل، نظرًا لقلة الأخطاء في الامتحانات.

وأضاف أحمد أن شقيقه مهندس، ووالده يعمل بالخارج، وقد اتصل به فور علمه بالخبر، ووعده بأن يختار الهدية التي يرغب فيها.

وتابع أحمد أن والدته كانت أكبر الداعمين له في كل لحظة، وكانت تُهوِّن عليه الكثير، خاصة في أيام الامتحانات، دون أي ضغط.

وتمنّى أحمد أن يحصل على منحة لدراسة الهندسة، سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا أنه يسير في خطواته بالاعتماد على الله.