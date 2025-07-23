التحريات في واقعة حريق مخزن أخشاب البساتين: السبب ماس كهربائي

كشفت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة ملابسات اندلاع حريق في مخزن أخشاب اسفل عقار في منطقة البساتين بالقاهرة.

حيث تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن الحريق اندلع في ورشة أخشاب متواجدة أسفل عقار مكون من 5 طوابق وأن سبب الحريق ماس كهربائي داخل الورشة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في مخزن أخشاب أسفل عقار في منطقة البساتين.

انتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لباقي العقار وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.