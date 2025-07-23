أسماء وسلسبيل.. أحزان في "ترعة المجنونة" بعد التهام حريق لشقيقتين بعقارين.. صور

يعيش أهالي شارع ترعة المجنونة بمنطقة أرض اللواء ببولاق الدكرور حالة من الحزن عقب مصرع فتاتين شقيقتين في حريق التهم شقتهما وامتد للعقار المجاور ما أسفر عن إصابة 3 آخرين بينهم شخص قعيد "مشلول" حالته خطرة.

وتباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع شقيقتين وإصابة ثلاثة آخرين، إثر نشوب حريق هائل داخل شقتين سكنيتين بعقارين متجاورين في منطقة أرض اللواء.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من الطابق الأخير بأحد العقارات، وسرعان ما امتدت النيران لعقار مجاور.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ5 سيارات الإطفاء، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى طوابق أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة فتاتين شقيقتين متأثرتين بالحروق والاختناق، فيما تم نقل 3 مصابين آخرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة.