إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالجيزة

شهد الطريق السياحي في اتجاه المنيب بمحافظة الجيزة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي اتجاه المنيب مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جراء الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ، إلى محل البلاغ وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الهرم لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، كما تواصل الأجهزة المختصة رفع آثار الحادث لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.