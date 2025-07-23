محافظ المنوفية: برامج تدريب رقمية لدعم شباب المحافظة نحو سوق العمل والتطوير المؤسسي

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية امنية نور مدير مركز ابداع مصر الرقمية ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات ، محمد الشافعي مدير تدريب معهد تكنولوجيا المعلومات فرع المنوفية.

حيث شهد اللقاء ، تأكيد محافظ المنوفية على التعاون الدائم والفعال بين المحافظة ومعهد تكنولوجيا المعلومات بهدف دعم أبناء المحافظة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وملفات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي لتحسين منظومة العمل من خلال إعداد وتنفذ برامج تدريب مختلفة تخدم أكبر فئة ممكنة ، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم وتسخير الإمكانيات لتحقيق المستهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وخلال اللقاء ، تم استعراض عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية المنفذة من خلال مركز إبداع مصر الرقمية ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة المنوفية لبناء كوادر رقمية مؤهلة لسوق العمل وتقديم برامج تخدم أكبر فئة ممكنة من أبنائنا ومنها برامج ( التدريب الاحترافي ، التدريب المكثف ، التدريب الصيفي ، ورش عمل وأنشطة توعوية ) بالإضافة إلى تمكين ألاف من الخريجين وطلبة الجامعات دعماً لرؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية المهارات المستقبلية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت مدير مركز ابداع مصر الرقمية ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات أن عدد المتدربين من الخريجين بـ 29 تخصص بلغ ألفين متدرب ، والمتدربين من طلاب الجامعة بـ 25 تخصص بلع 6 ألاف و230 مستفيد من جامعات ( المنوفية ، الأهلية ، السادات ، الدلتا التكنولوجيا ، الريادة ) ، وبلغ عدد المستفيدين من اللقاءات وورش العمل 13 ألف مستفيد، بما يخدم أهداف التنمية التكنولوجية.