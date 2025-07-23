مقـ.تل سيدة على يد شقيقها فى مشاجرة بأسوان

فقدت سيدة حياتها على يد شقيقها نتيجة نشوب مشاجرة بينهما بأسوان ، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد مقتل سيدة على يد شقيقها نتيجة نشوب مشاجرة بينهما بمدينة أسوان ، وتم نقل جثمانها إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

من ناحية أخرى تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة .

مشاجرة

هذا فيما أصيب 11 شخصا لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان البرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند قرية جرف حسين بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

عثرت الأجهزة المختصة على جثتين لشابين بمنطقة جبال وادى العلاقى جنوب شرق أسوان حيث أنهما ضلا طريقهما فى الجبال، ولقيا مصرعهما أثناء بحثهما عن طريق العودة ، تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين لشابين لقيا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق فى الجبال الشرقية بمنطقة العلاقى.