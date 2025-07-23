تسويق بالعافية.. مسؤولو مستشفى بهية يتهمون أدمن صفحة فيسبوك بتهديدهم مقابل 2 مليون جنيه

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغ حرره مسؤولو مستشفى بهية للكشف عن أمراض سرطان الثدي بقسم شرطة الطالبية يتهمون فيه أدمن صفحة على فيسبوك بابتزاز المؤسسة وطلب مبلغ 2 مليون جنيه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الطالبية بتلقي بلاغًا من محامي مؤسسة مستشفى بهية ومسؤول أمن إداري بالمستشفى يتهمان فيه القائم على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتهديدهم بتشويه صورة المستشفى بنشر فيديوهات ومنشورات ضدها لرفضهم منحه التسويق الإعلاني الإلكتروني للمؤسسة مقابل 2 مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث بفحص ملابسات الواقعة والتنسيق مع مباحث الانترنت للوقوف على حقيقة البلاغ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.