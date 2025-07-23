منصة رحلة ..خبراء : بوابة لخلق الوعى الآثري لـ طلاب المدارس الحكومية

منصة رحلة الإلكترونية الخاصة بتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية لجموع المواقع والمتاحف الآثرية على مستوى الجمهورية ،فكرة جاءت بها وزارة السياحة والآثار لتثري الوعى الآثري بين طلاب المدارس ،توثيقا للإنتماء لتاريخ مصر وحاضرها.

منصة رحلة



وفى إطار ذلك إستطلع "صدى البلد" أراء خبراء قطاعى السياحة والآثار ،على تآثير إطلاقة منصة رحلة لخلق حالة من الوعى والإنتماء الآثري والسياحي على الطلاب.



قال ثروت عجمى،رئيس غرفة شركات السياحة بـ الأقصر ،أن استعداد وزارة السياحة والآثار لتدشين منصة رحلة ،لإطلاق رحلات مجانية لطلاب المدارس الحكومية ،فكرة زكية تستحق التقدير والإشادة بها ،وتؤكد على التحرك نحو إثراء الوعى الآثري والسياحي.



أوضح العجمى في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن منذ قرابة 25 عاما ماضية ،نفذنا فكرة مشابهة عبر مجموعة من شركات السياحة بالأقصر ،وكنا نقدم رحلات مجانية لطلاب المرحلة الإبتدائية لربط الطالب بتاريخة وخلق إنتماء .



تابع رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر ، قائلا : علينا جميعا مساندة هذه الفكرة لخلق فرص وتثقيف الطلاب فهم حاملين تاريخ مصر القديم والحاضر،وعلينا تعزيز إنتمائهم وشعورهم بقيمة الأثر والتاريخ المصرى.



قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن إطلاق الرحلات المدرسية للطلاب بالمدارس الحكومية بمثابة خطوة ذات أهمية للطلاب، فنجد أنها سوف تساهم في تطوير شخصياتهم وتوسيع أفقهم العلمية والحياتية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنهت فرصة هادفة بغرض المرفة والإطلاع على ثقافات جديدة.



وأشار "عامر" أن ذلك سوف يتبح للطلاب التعرف على الحضارة المصرية القديمة والمعالم التاريخية والأثرية بشكل واضح، مما سوف يساعد علي زيادة معرفتهم، بل وفهمهم للمواد الدراسية ويربطها بالواقع.



وتابع "عامر" أن هذه الرحلات ستساهم في تعزيز الإنتماء والوعي الوطني لدى الطلاب من خلال تعرفهم على تاريخهم وحضارتهم العريقة، كما سوف يكون بمثابة فرصة للطلاب للترفيه والاستمتاع، ف الدولة مليئة بالأماكن الآثرية التي هي بمثابة إبهار لدي الجميع.

وإستطرد الخبير الآثري ،أن هذه الرحلات والزيارات سوف تحقق تغيرا ايجابيا لدى الطلبه،لافتا ستثير حب الاكتشاف والإستطلاع لديهم.