وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تكريم لاعبى ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضى الماضى ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الإتحادات الرياضية والإعلاميين .

بدأت مراسم الإحتفال بعرض فيلم تسجيلى تناول الإنجازات التى حققها أبطال جهاز الرياضة للقوات المسلحة فى مختلف المحافل الرياضية .

وألقى اللواء أ ح محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لبناء أجيال من الأبطال فى مختلف الألعاب الرياضية وفقاً لأحدث الأسس العلمية بما يمكنهم من تحقيق المراكز المتقدمة بكافة البطولات التى يشاركون بها .

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعهما ورعايتها للأبطال الرياضيين والمنظومة الرياضية ، مؤكداً أنها دائماً مصدر الفخر والعزة فى جميع المجالات وأن الكتلة الكبيرة فى تطوير الرياضة فى مصر كانت القوات المسلحة رائدة فى تنفيذها .

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تهنئة وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية ، مشيراً إلى أن ما تحقق من بطولات سيظل مبعث فخر وإعتزاز من جميع أبناء الشعب المصرى ، مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على توفير كافة الإمكانيات لدعم المنظومة الرياضية ورفع العلم المصرى فى كبرى المحافل الرياضية المحلية والعالمية .

وفى ختام الحفل قام القائد العام للقوات المسلحة بإلتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية الحاصلين على ميداليات والمشاركين فى مختلف البطولات الرياضية .