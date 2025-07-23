رسميًا.. الأهلي يضم مصطفى العش نهائيًا من زد

أعلن نادي زد بشكل رسمي انتقال مدافعه مصطفى العش إلى صفوف النادي الأهلي بصورة نهائية، بعد انتهاء فترة إعارته وقرار القلعة الحمراء بتفعيل بند الشراء، عقب المستويات المميزة التي قدّمها اللاعب خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي زد عبر "فيسبوك" بيانًا قال فيه: "انتقال لاعبنا مصطفى العش لصفوف النادي الأهلي بشكل نهائي.

وأضاف: "شكرًا على كل ما قدّمته خلال سنواتك مع الفريق.""

وفي إطار الصفقة، حصل نادي زد على خدمات خالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن للأهلي، بشكل نهائي، إضافة إلى استعارة لاعب الوسط أحمد رضا.