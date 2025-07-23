لطلاب الأزهر.. كيفية استخراج إثبات قيد إلكتروني من المعاهد

وافق الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تفعيل خدمة الحصول على بيان حالة قيد طالب إلكترونيًا من خلال نظام إدارة شئون الطلاب.

وقرر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلغاء أي نموذج يدوي لإثبات قيد الطالب أو التدرج الدراسي.

كما يحظر على جميع معاهد المنطقة تحرير أي نموذج إثبات قيد للطالب يدويا، وعلى المعهد تسليم ولي الأمر كلمة المرور الخاصة بالطالب لتحرير الطلب إلكترونيًا على نظام إدارة شئون الطلاب على الرابط التالي من هنا

ويجب على المعهد مراجعة بيانات الطالب والتدرج الدراسي قبل التوقيع على الطلب.

كما يحظر على إدارة الامتحانات وجميع إدارات المنطقة اعتماد أي نموذج إثبات قيد أو تدرج دراسي غير مطبوع من نظام إدارة شئون الطلاب مع مراعاة السنوات القديمة غير المسجلة على النظام.