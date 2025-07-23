استولى على 9 ملايين جنيه.. إحالة رجل أعمال إخواني شهير للجنايات (خاص)

أحالت جهات التحقيق المختصة رجل الأعمال الإخواني م. ع عضو مجلس إدارة شركة عالمية لمستحضرات التجميل الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على ٩ ملايين جنيه.

جاء بأمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم بصفته عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة (عضو) مجلس إدارة شركة لمستحضرات التجميل)، استولى بغير حق على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبالغ ٩ ملايين جنيه كان ذلك حيلة بأن تحصل على المبالغ المشار إليها من أمين خزينة فرع شحن القاهرة التابع للشركة بعد زعمه بأحقيته فيها.

واستناده لمساهمته في الشركة وعضويته لمجلس إدارتها على الرغم من عدم استحقاقه أية مبالغ في الذمة المالية للشركة والتحفظ على أموالها وأموال المساهمين فيها بموجب الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية رقم 5 لسنة ۲۰۲۰ وعلمه به ؛ بما يحول دون حصوله على أية مبالغ من أموال الشركة فاستولى على المبالغ المشار إليها لنفسه بغير حق وبنية التملك