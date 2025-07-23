40 طائرة.. تركيا تنضم إلى نادي يوروفايتر

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين وافقت على تسليم مقاتلات من طراز يوروفايتر إلى تركيا.

وفي وقت لاحق من اليوم، الأربعاء؛ أفادت مجلة "شبيجل" بأن الحكومة الألمانية مهدت الطريق لتسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا عقب قرار من مجلس الأمن الاتحادي لصالح تسليمها.

فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 5.6 مليار دولار.

وتحرص أنقرة - والتي هي عضو في حلف شمال الأطلسي - على اقتناء هذه الطائرات منذ عام 2022، إلا أن المفاوضات تعثرت مراراً بسبب تحفظات ألمانية مرتبطة باعتبارات سياسية.

وتعد ألمانيا واحدة من أربع دول تشارك في إنتاج "يوروفايتر"، إلى جانب بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا؛ ما يجعل موافقتها شرطاً أساسياً لإتمام أي عملية تصدير.

من جانبه؛ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، أن أنقرة تسعى لإتمام صفقة مقاتلات "يوروفايتر تايفون" في أقرب وقت ممكن، بعد أن أبدت ألمانيا وبريطانيا مواقف إيجابية تجاه عملية البيع.

