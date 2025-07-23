لاعب أساسي.. أول تعليق من تن هاج على رحيل نجم ليفركوزن

أكد الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، أن جرانيت تشاكا لاعبٌ أساسيٌّ في الفريق، وأن النادي الألماني لا يستطيع تحمّل رحيل لاعب خط الوسط السويسري، وذلك وسط تقارير تُشير إلى احتمال انتقاله إلى سندرلاند.

وفقد ليفركوزن بالفعل صانع الألعاب فلوريان فيرتس والمدافع جيريمي فريمبونج إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما انتقل قلب الدفاع جوناثان تاه إلى بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم تشاكا، لاعب أرسنال السابق، بالانتقال إلى سندرلاند، إذ صرّح وكيله لوسائل الإعلام الألمانية بأن قائد سويسرا البالغ من العمر 32 عامًا قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تن هاج لوسائل الإعلام الألمانية: "للوكيل الحق في قول أي شيء، لكن النادي خسر بالفعل ثلاثة لاعبين مهمين، لن نسمح برحيل المزيد من اللاعبين، هذا مستحيل، هذا سيُهمل هيكل الفريق وثقافته، من الواضح أن جرانيت قائد، وقد وقّع هنا لخمس سنوات ويتبقى له ثلاث سنوات في عقده، إنه مهم جدًا بالنسبة لنا ولن نسمح له بالرحيل".

وساهم تشاكا في فوز ليفركوزن بالثنائية في موسم 2023-2024، إذ فازوا بأول لقب لهم في الدوري الألماني دون خسارة أي مباراة، وفازوا بكأس ألمانيا، ووصلوا إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك في 99 مباراة مع ليفركوزن، مسجلاً ستة أهداف ومقدمًا تسع تمريرات حاسمة.

وحلّ تن هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، محل تشابي ألونسو في مايو بعد رحيل الإسباني لتدريب ناديه السابق ريال مدريد.