روما يضم مهاجم برايتون لمدة موسم رسميا.. تفاصيل

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، انضمام المهاجم الأيرلندي إيفان فيرجسون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من صفوف فريق برايتون الإنجليزي، إذ يتطلع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى إعادة إحياء مسيرته الكروية بعد موسمين مخيبين للآمال.

وقال روما في بيان: "يسر روما الإعلان عن تعاقده مع إيفان فيرجسون من برايتون أند هوف ألبيون، سينضم فيرجسون إلى روما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء".

وانضم فيرجسون إلى برايتون قادمًا من نادي بوهيميانز الأيرلندي في يناير 2021 وهو في السادسة عشرة من عمره، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس من ذلك العام تحت قيادة جراهام بوتر.

وشهد موسم 2022-2023 انطلاقة قوية له، حيث سجل فيرجسون 10 أهداف في 25 مباراة في جميع المسابقات، وشارك لأول مرة مع منتخب أيرلندا الأول، لكن الإصابات سرعان ما أعاقت مسيرته.

وأنهى تمزق في الرباط الصليبي موسم 2023-2024 مبكرًا، وهو الموسم الذي سجل فيه فيرغسون ثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد في سبتمبر، لكنه عانى من أجل الحفاظ على مكان أساسي في التشكيلة الأساسية تحت قيادة روبرتو دي زيربي.

وفي الموسم الماضي، وبعد فشله في إثارة إعجاب مدرب برايتون الجديد فابيان هورزيلر، انتقل فيرغسون على سبيل الإعارة إلى وست هام يونايتد في فبراير، إذ شارك أساسيًا مرة واحدة فقط في ثماني مباريات انتهت بالتعادل السلبي تحت قيادة مدرب برايتون السابق بوتر.

ويسعى فيرجسون الآن إلى استعادة مستواه تحت قيادة مدرب روما الجديد جيان بييرو جاسبريني، الذي حوّل أتالانتا سابقًا من فريق ينافس على الهبوط إلى فريق ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، مع تجديد مسيرة العديد من اللاعبين.

ويُعطي سجل جاسبريني في تحويل المهاجمين غير المنتظمين - بمن فيهم دوفان زاباتا ولويس مورييل وأديمولا لوكمان وجيانلوكا سكاماكا - إلى هدافين غزيري التهديف أملًا حقيقيًا لفيرغسون في سعيه لبداية جديدة في العاصمة الإيطالية.

وكان هناك بالتأكيد تفاؤل كبير في روما حول وصول فيرغسون، إذ نشرت صحيفة "إل رومانيستا" يوم الاثنين الماضي صورة للمهاجم على صفحتها الأولى إلى جانب عنوان رئيسي "الأيرلندي".

وبدا فيرجسون في حالة ذهول يوم الأحد لدى وصوله إلى مطار شيامبينو، إذ كانت مجموعة كبيرة من مشجعي روما تهتف باسمه وتطلب توقيعه، كل ذلك قبل أن يكمل الفحص الطبي أو يوقع على العقد.