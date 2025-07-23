أبو شامة: مصر تشكل حائط صد حقيقي أمام مشاريع التهجير الإسرائيلي في غزة

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، إنّ التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تأتي في إطار تجديد الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة بالتنسيق مع قطر من أجل دفع مفاوضات الهدنة في قطاع غزة إلى الأمام.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الإدارة الأمريكية تبدو هذه المرة أكثر رغبة في تحقيق تقدم حقيقي، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يتبع ذات الأسلوب المراوغ الذي اتسمت به سياساته، بل وازدادت تعقيدًا منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى.

ولفت إلى أن فشل التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة قد يدفع إسرائيل إلى فرض احتلال كامل لقطاع غزة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.

وتابع، أنّ حالة الزخم الإقليمي والعربي والدولي الجارية حاليًا هي العامل الرئيسي في كبح جماح المشاريع التوسعية الإسرائيلية، سواء في الضفة الغربية أو في مناطق أخرى مثل سوريا ولبنان، مشددًا على أن مصر لعبت دورًا محوريًا في التصدي لمشروع التهجير القسري من غزة، وكانت حائط صد حقيقي أمام رغبات الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو.