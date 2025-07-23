قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد طلب إحالتها للنيابة.. مها الصغير في صالون تجميل
أبو شامة: مصر تشكل حائط صد حقيقي أمام مشاريع التهجير الإسرائيلي في غزة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%
صرف المطربة رحمة عصام من النيابة في واقعة مشادة كلامية بالشرقية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالجالية المصرية في النيجر
بلوجر في بوكس شرطة.. ترحيل هدير عبد الرازق لمديرية أمن الجيزة بسبب دهس شخص بسيارتها
41 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 10 من منتظري المساعدات
تأييد حبس المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر 10 سنوات
النائب العام خلال زيارة النيابة الإدارية: هيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد.. صور
إنشاء أكبر مصنع صيني لزجاج الألواح الشمسية في منطقة السخنة
مدمرة أمريكية تقترب من طهران وتحرك عاجل لسلاح الجو الإيراني
التعليم العالي: 81 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو شامة: مصر تشكل حائط صد حقيقي أمام مشاريع التهجير الإسرائيلي في غزة

غزة
غزة
محمود محسن

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، إنّ  التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تأتي في إطار تجديد الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة بالتنسيق مع قطر من أجل دفع مفاوضات الهدنة في قطاع غزة إلى الأمام.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  الإدارة الأمريكية تبدو هذه المرة أكثر رغبة في تحقيق تقدم حقيقي، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يتبع ذات الأسلوب المراوغ الذي اتسمت به سياساته، بل وازدادت تعقيدًا منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى.

ولفت إلى أن فشل التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة قد يدفع إسرائيل إلى فرض احتلال كامل لقطاع غزة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.

وتابع، أنّ  حالة الزخم الإقليمي والعربي والدولي الجارية حاليًا هي العامل الرئيسي في كبح جماح المشاريع التوسعية الإسرائيلية، سواء في الضفة الغربية أو في مناطق أخرى مثل سوريا ولبنان، مشددًا على أن مصر لعبت دورًا محوريًا في التصدي لمشروع التهجير القسري من غزة، وكانت حائط صد حقيقي أمام رغبات الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدولة المصرية قطاع غزة الإدارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

ترشيحاتنا

د. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة.. صور

ندوات وفعاليات لتوعية النشء والشباب

برنامج متكامل لتوعية النشء والشباب بالمنيا بأهم القضايا المجتمعية

مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية

مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية يصدق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد

بالصور

بتعليق صريح.. رئيس شركة كورفيت يسكت شائعات السيارات الكهربائية

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

بحضور تامر عبدالمنعم والسفير المصري باليابان.. فرقة رضا تبهر حضور الاكسبو 2025

تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا

نشرة المرأة والمنوعات.. 7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول التين المجفف؟.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في عيد ميلادها الـ 48.. أجمل إطلالات إنجي المقدم

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد