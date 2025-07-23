الأهلي يختبر خطط ريبيرو.. واقتراب كوكا من العودة

يتواصل معسكر الأهلي في تونس وسط استعدادات مكثفة تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي يخطط لاختبار تشكيلته الأساسية في ودية مرتقبة أمام البنزرتي الجمعة المقبلة، بعدما أشرك البدلاء في الفوز على الملعب التونسي (4-1).

في المقابل، يقترب النادي من التعاقد مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا لتعويض الرحيل المحتمل للفلسطيني وسام أبو علي نحو كولومبوس كرو الأمريكي، خاصة في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب بالقائمة.

وشهد المعسكر تألق المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، الذي نال ثقة ريبيرو ورفض النادي عرضًا ألمانيًا للتخلي عنه، تمسكًا بإشراكه في الموسم الجديد.

من المنتظر أن تحدد ودية البنزرتي ملامح التشكيل الأساسي للفريق، وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاقة مشروع ريبيرو المرتكز على تدوير اللاعبين والاستثمار في المواهب الشابة.