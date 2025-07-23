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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب شباب الطائرة يختتم استعداداته قبل مواجهة تونس ببطولة العالم في أوزبكستان

منتخب شباب الطائرة
منتخب شباب الطائرة
القسم الرياضي

يختتم المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني هاني مصيلحي، استعداداته لمواجهة نظيره التونسي في أولى لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من بطولة العالم والمقامة بأوزبكستان خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل.

موعد مباراة مصر وتونس ببطولة العالم لشباب الكرة الطائرة

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره التونسي في الثانية ظهر غدًا الخميس على صالة طشقند الدولية.

ويلعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جوار كل من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا".


قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة

وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق".


الجهاز الفني لمنتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين

هاني مصيلحي مديرًا فنيًا

مصطفى هلال مدربًا عامًا

أحمد سعيد محللًا تقنيًا

محمد يونس طبيبًا للمنتخب.


ويترأس بعثة المنتخب المصرى في أوزبكستان الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حيث يتطلع المنتخب إلى تقديم أداء مشرف يعكس تطور مستوى الكرة الطائرة المصرية تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على عقد اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر إلى اوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم وطالب رئيس الاتحاد من الجميع بذل أقصى جهد من أجل الظهور بشكل مميز يليق باسم ومكانة مصر.

ونجح مجلس الإدارة في توفير برنامج إعداد قوي لمنتخب الناشئين قبل السفر الى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم.

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