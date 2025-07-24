اعتماد خطة استثمارية تاريخية لمدينة الغردقة بميزانية مضاعفة للعام المالي 2025/2026

أعلن اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، عن اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمخصصات مالية غير مسبوقة، تجاوزت ضعف ميزانية العام السابق، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده ظهر اليوم بمكتبه، بحضور اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب، والنائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، والمهندس شريف حماد مدير شركة الغاز بالبحر الأحمر، إلى جانب عدد من رجال الدين والإعلاميين ومسؤولي الإدارات التنفيذية بالمدينة. وأكد رئيس المدينة أن هذه القفزة الكبيرة في الاعتمادات تعكس دعم القيادة السياسية ومحافظة البحر الأحمر لجهود التنمية في الغردقة.

وتضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء، وتحسين المشهد الحضري عبر التجميل وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في ملف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق غير المخدومة. واستعرض مسؤولو المشروعات والكهرباء وشركة الغاز تفاصيل المشروعات، والتي شملت:

أعمال رصف في مناطق: الأنتر، مجاويش، ذهبية، والسقالة.

استبدال الأسفلت بالإنترلوك في مناطق: الميناء، والزراعة.

إنشاء حديقة ومتنزه وملاعب في مبارك 5 وشارع 27 ضمن قطاع التجميل.

تركيب أعمدة إنارة حديثة في ذهبية، أبو عشرة، الكوثر، والأحياء.

دعم شبكات الكهرباء في مناطق: الأنتر، الكوثر، تقسيم المطار، المركز السياحي، أبو العباس، القضاة، السلام، الحجاز، ناصر، والمشروعات.

تركيب لوحة كهرباء جديدة لخدمة تقسيم النجدة.

استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق: الكهف، السلام، الحجاز، عرابيا، الجبل الشمالي، حفر الباطن، طريق فلفلة، وامتداد الطرق الحيوية بين حي جنوب ومستشفى رويال، ومدرسة صن رايز حتى إدارة المرور.

وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش للحضور، حيث أكد اللواء حماية على أهمية الرقابة الشعبية ومتابعة المجتمع المدني لتنفيذ هذه المشروعات، لضمان تحقيق أهدافها في تحويل الغردقة إلى نموذج تنموي متكامل يلبي طموحات سكانها.