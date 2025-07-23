قرار يهدد بتفجير الأوضاع.. الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ التصويت الذي جرى في الكنيست الإسرائيلي ضد إقامة الدولة الفلسطينية، يشكّل خطوة خطيرة بأبعاد أيديولوجية وقومية تتجاوز البعد السياسي التقليدي.

وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التصويت، الذي حظي بموافقة 71 عضوًا من أصل 120، لا يحمل تبعات قانونية فورية، لكنه يمثل إعلانًا سياسيًا صريحًا برفض مبدأ حل الدولتين وإنهاء رسمي لأي أمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابعت، أنّ مشروع القرار المطروح في الكنيست يستند إلى فكرة أن الضفة الغربية هي جزء من الإرث اليهودي، ويواكب محاولات تمرير قانون آخر يمنح حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية للشعب اليهودي فقط، ما يشكّل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويجسد سياسات الفصل العنصري بشكل ممنهج.

وذكرت، أنّ الجلسة البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة تأتي في ظل تصاعد الإجراءات الاستيطانية على الأرض، وتكرّس واقعًا ميدانيًا تُمارَس فيه السيادة الإسرائيلية فعليًا، خصوصًا في القدس المحتلة، من خلال سحب الوصاية من بلدية الخليل على الحرم الإبراهيمي، والمصادقة على إنشاء مزيد من الوحدات الاستيطانية، إضافة إلى استمرار الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

